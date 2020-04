Wie die Nachrichtenagentur Reuters heute berichtete, sieht die EZB-Präsidentin Lagarde rechtliche Grenzen beim direkten Erwerb von Staatsanleihen.Dies schrieb Lagarde in einem heute veröffentlichten Brief an EU-Abgeordnete.Dies gelte auch für die derzeit von der Corona-Pandemie hart getroffenen EU-Staaten. Insbesondere dürfe Sie die Anleihen nicht direkt von den Regierungen der Länder erwerben. Ebenfalls vorsichtig äußerte sich Lagarde zu "Geldgeschenken' an die Bürger.Am morgigen Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten wieder über zusätzliche Hilfen für jene Länder beraten, die besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...