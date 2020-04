MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Puma SE vor Quartalszahlen von 90 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Add" belassen. Wegen der Corona-Krise dürfte der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern herbe Einbußen bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seit Mitte März seien nahezu alle eigenen und von Partnern betriebenen Filialen geschlossen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 16:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



ISIN: DE0006969603

