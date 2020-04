ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Kering nach Zahlen zum Quartalsumsatz von 595 auf 490 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Gauvillé reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie wegen der Corona-Krise seine Schätzung für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr um 40 Prozent. Für 2021 und 2022 fiel die Senkung der Prognose für diese Kennziffer etwa halb so groß aus./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 14:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121485

