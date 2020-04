Der Goldpreis (WKN: 965515) zieht heute dynamisch über 1.700 USD und Barrick Gold (WKN: 870450) markiert mit 5% Kursanstieg erneut ein Jahreshoch. Jetzt schüttet die Bank of America mit ihrer 3.000-Dollar-Prognose Öl ins Feuer. Hört, hört, liebe Freunde des glänzenden Edelmetalls: Die Rohstoffanalysten der Bank of America (BoA) haben jetzt die Gold-Bullen aus dem Gatter gelassen und vor Stunden die Anleger regelrecht in Staunen versetzt: Laut letztem Bericht, wie der Branchendienst Kitco News schreibt, ...

