Leichte Kursgewinne verzeichnen derzeit die Titel im S&P 500-Index . Gegenwärtig liegt das Börsenbarometer mit 2,01 Prozent im Plus. Die Investoren an den Börsen in den USA sind zur Stunde überwiegend optimistisch gestimmt. Der S&P 500 legte leicht um 2,01 Prozent zu. Der neue Stand für das Kursbarometer: 2.

Den vollständigen Artikel lesen ...