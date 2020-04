NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem deutschen Immobilienmarkt könnte es nach dem Abflauen der Corona-Pandemie eine Elefantenhochzeit geben. Kreisen zufolge erwägt Branchenführer Vonovia beim Rivalen Deutsche Wohnen einen erneuten Übernahmeversuch, nachdem er der erste vor vier Jahren gescheitert war. Dabei könnte ein Unternehmen mit einer Marktbewertung von fast 40 Milliarden Euro entstehen.



Vonovia untersuche zusammen mit Beratern die Durchführbarkeit einer solchen Transaktion, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Falls es einen Versuch gäbe, würde dieser aber erst nach dem Abflauen der Corona-Pandemie erfolge. Vonovia werde eine Übernahme nur mit der Zustimmung des Managements von Deutsche Wohnen und der Berliner Stadtregierung starten. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen und es gebe keine Gewissheit, dass ein formelles Angebot erfolge.



Ein Vonovia-Sprecher sagte lediglich, dass Übernahmen Teil der Unternehmensstrategie seien, wollte sich aber nicht zu bestimmten Transaktionen äußern. Deutsche Wohnen konnte für reinen Kommentar zunächst nicht erreicht werden.



Anleger von Deutsche Wohnen feierten schon einmal vor. Der Aktienkurs des Unternehmens sprang auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um mehr als sieben Prozent nach oben. Vonovia zeigte sich hingegen unbewegt./he

