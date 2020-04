Die kanadische Inflation trat zu Beginn der Shutdowns stark auf die Bremse und rutschte in einem einzigen Monat von über dem Zielwert auf unter 1% ab, so die Bank of Montreal. Wichtige Zitate "Die kanadischen Verbraucherpreise fielen im März im ersten Monat des nordamerikanischen Shutdowns um 0,6%. Saisonbereinigt fielen die Preise um 0,9% m/m, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...