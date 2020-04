Mit Spannung haben die Aktionäre von Wirecard auf die für heute erwarteten Ergebnisse der Bilanz-Sonderprüfung entgegengefiebert. Seit 21.03 Uhr ist klar: Das Warten geht noch einige Tage weiter. Immerhin: Bislang gebe es keine Belege für Bilanzmanipulation. Das Unternehmen teilte am Mittwochabend per Adhoc-Meldung mit: "Die Wirecard AG wurde aktuell von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG darüber informiert, dass KPMG die Ergebnisse der laufenden Sonderuntersuchung am Montag, den 27. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...