Corpus Christi, TX, 22. April 2020 - Uranium Energy Corp (NYSE amerikanisch: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/play/uranium-energy-big-uranium-price-jumps-due-to-worldwide-production-cuts/ ) gibt die Veröffentlichung eines Interviews mit Präsident, CEO, Amir Adnani in Steve Bannon's War Room Radio Show bekannt.Zusammenfassung der wichtigsten im Interview besprochenen Punkte:- Uran wird für fast 20 % der US-Stromerzeugung benötigt und dient außerdem als Brennstoff für die Flugzeugträger und U-Boote der amerikanischen Nuklearmarine. Gegenwärtig produziert die einheimische Industrie kein Uran mehr, 100% des Bedarfs stammen aus Importen oder schwindenden Beständen.- Die von Präsident Donald J. Trump eingesetzte Kernbrennstoff-Arbeitsgruppe (NFWG) des Weißen Hauses hat angekündigt, dass sie ihren Bericht morgen veröffentlichen wird. Der Bericht soll Schritte zur Wiederbelebung und Erweiterung des amerikanischen Kernbrennstoffkreislaufs, einschließlich des Uranabbaus, skizzieren. (Das Energieministerium wird morgen eine Pressekonferenz mit der NFWG abhalten: https://www.energy.gov/articles/doe-hold-press-briefing-call-nuclear-fuel-working-group-report)- Amerika ist mit reichlich heimischen Uranressourcen gesegnet, die eine wettbewerbsfähige Versorgungsquelle darstellen können. Im Gegensatz zu heute führten 1980 marktwirtschaftliche Unternehmen in den USA die globale Produktion an (gegenüber Russland und Kasachstan im Jahr 2020). Wir können unsere kostengünstigen und skalierbaren In-situ-Uranprojekte in den westlichen Vereinigten Staaten vorantreiben.- Die Auswirkungen von COVID-19 auf die weltweite Uranproduktion haben 60% der weltweiten Produktion vom Netz genommen. Ein weiteres Argument für einen robusten Kernbrennstoffkreislauf in den Vereinigten Staaten. Der Uranpreis ist in den letzten Wochen um 35% gestiegen.- UEC kontrolliert die grösste US-Ressourcenbasis von vollständig genehmigten und kostengünstigen In-situ-Rückgewinnungsprojekten in Texas und Wyoming, die ideal positioniert sind, um beim Wiederaufleben unserer heimischen Uranabbauindustrie führend zu sein.Klicken Sie hier, um sich das Interview anzuhören: https://bit.ly/2RYy1TfSteve Bannon war der CEO von Trumps Präsidentschaftskandidatur 2016 und Chefstratege in der Trump-Administration. Seine War Room Radio Show bringt den Zuhörern exklusive Analysen und brandaktuelle Updates von Top-Experten aus den Bereichen Medizin, öffentliche Gesundheit, Wirtschaft, nationale Sicherheit, Versorgungskette und Geopolitik - werktags von 10:00 - 12:00 Uhr ET. Zu den kürzlich erschienenen Gästen gehören Mark Cuban, Gouverneur Mark DeWine und Senator Tom Cotton. Die Sendepartner der Show sind America's Voice News, das John Fredericks Radio Network, die Salem Media Group und Newsmax TV, und der Podcast ist auf Apple, Spotify, Stitcher, SoundCloud und Google Play verfügbar.Über Uranium Energy Corp.Uranium Energy Corp ist ein in den USA ansässiges Uranbergbau- und Explorationsunternehmen. In Südtexas ist der Hub-and-Spoke-Betrieb des Unternehmens durch die voll lizenzierte Hobson-Verarbeitungsanlage verankert, die für die ISR-Projekte Palangana, Burke Hollow und Goliad von zentraler Bedeutung ist. In Wyoming kontrolliert UEC das Projekt Reno Creek, das das größte genehmigte ISR-Uranprojekt der USA vor dem Bau ist. Darüber hinaus kontrolliert das Unternehmen eine Pipeline von Uranprojekten in Arizona, New Mexico und Paraguay, ein Uran-/Vanadiumprojekt in Colorado und eines der höchstgradigsten und größten unerschlossenen Ferrotitanvorkommen der Welt in Paraguay. 