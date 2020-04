Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im Handelsverlauf ihre Verluste ausgeweitet. Die Lage an den Finanzmärkten beruhigte sich nach den Turbulenzen am Vortag etwas. Dies belastete die als sicher geltenden Anleihen und ließ ihre Renditen wieder etwas steigen.Die Rohölmärkte stabilisierten sich nach kräftigen Preisabstürzen auf einem niedrigen Niveau. Ausschlaggebend dafür war eine Drohung ...

