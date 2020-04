Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta029/22.04.2020/21:58) - Berlin, 22.04.2020: Die Uptech AG hat heute Ihren Halbjahresabschluss veröffentlicht und bei der Börse Düsseldorf die Wiederaufnahme der Notierung beantragt. Durch den Abverkauf bestehender Assets im Kryptoumfeld soll der Weg frei gemacht werden für eine Neuausrichtung welche zwischen Aufsichtsrat und Vorstand gemeinsam abgestimmt wird. Der exakte Kurs der Neuausrichtung soll auf der Hauptversammlung im Juni beschlossen werden. In den kommenden Tagen wird zu selbiger Hauptversammlung eingeladen und der entsprechende Jahresabschluss 2019 veröffentlicht. Der Vorstand wird ab jetzt eine pro-aktive Investorenkommunikation gewährleisten.



(Ende)



Aussender: Uptech AG Adresse: Gormannstraße 22, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Römer E-Mail: info@uptech.ag Website: uptech.ag



ISIN(s): DE000A0SLML9 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1587585480463



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 22, 2020 15:58 ET (19:58 GMT)





UPTECH-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de