Scientist.com, der führende Marktplatz im Gesundheitswesen für biowissenschaftliche Forschung, gab heute die Eröffnung des COVID-19 Collaboration Center (CCC) bekannt, einer kostenlosen Website, die Beschreibungen und Links zu Forschungsprojekten, Labordienstleistungen, Reagenzien, Finanzierungsquellen, klinischen Studien und anderen Ressourcen zusammenführt, die bei der Suche nach Behandlungen, Therapien und Impfstoffen für COVID-19 hilfreich sein könnten.

"Wir haben das CCC aufgebaut, weil es dringend notwendig ist, dass Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler Ideen austauschen und an einem Strang ziehen, um ein Heilmittel zu finden", erklärte Chris Petersen, CTO und Gründer von Scientist.com. "COVID-19 stellt eine nie dagewesene Herausforderung dar, aber mit Hilfe von Fachwissen, Kooperation und harter Arbeit werden die Wissenschaftler, Forscher und Mediziner der Welt diese Pandemie stoppen."

Das CCC wurde von Softwareentwicklern und Wissenschaftlern von Scientist.com ins Leben gerufen und bietet Wissenschaftlern und anderen Interessenten die Möglichkeit, die zahlreichen Forschungsinformationen, die täglich über COVID-19 generiert werden, auf einfache Weise zu durchsuchen. Das CCC ist in sieben Bereiche unterteilt Forschung, Lieferanten, Finanzierung, Tracker, Literatur, Persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Konsortien mit einfach zu navigierenden Teilbereichen, Links und Seiten, die täglich aktualisiert werden.

"Unsere Mitarbeiter haben sich zur Schaffung des CCC entschlossen, weil wir erkannt haben, dass wir in der einzigartigen Lage sind, wichtige Ressourcen zusammenzutragen, die bei der Suche nach COVID-19-Behandlungen helfen könnten", erklärte Diana Ourthiague, PhD, SVP of Accounts bei Scientist.com. "Jetzt ist es an der Zeit, zusammenzuarbeiten, Ideen auszutauschen und aktiv mitzuhelfen, damit diese Pandemie gestoppt werden kann."

