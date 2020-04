Der Bericht, der sich um das Engagement von Dole für Mensch, Natur und Ernährung dreht, legt ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele für die gesamte Geschäftstätigkeit von Dole fest

Die Dole Food Company gab heute die Veröffentlichung ihres Berichts zur Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit 2020 bekannt. Der Bericht präsentiert den neuen Nachhaltigkeitsrahmen der Organisation, "The Dole Way", zusammen mit den ersten konzernweiten Nachhaltigkeitszielen des Unternehmens.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200422006103/de/

Dole Fresh Fruit, Pineapple Farm (Photo: Business Wire)

"Seit unserer Gründung ist Dole bestrebt, das Beste zu liefern, was wir können sowohl in Bezug auf unsere Produkte, als auch auf die Art und Weise, wie wir sie herstellen", erklärte Johan Linden, CEO von Dole. "Die Notwendigkeit einer gesunden Lebensmittelauswahl war noch nie so offensichtlich wie in den letzten Wochen, in denen wir uns auf diese globale Pandemie anpassen. Der Weg und das Engagement, ein verantwortungsbewusster Bürger in jeweiligen Gesellschaften zu sein, sowie sorgsam mit unseren Bodenflächen umzugehen, wird auch in Zukunft fortgesetzt, und Dole wird auch in Zukunft unerschütterlich ehrlich und transparent über unsere Bemühungen und unsere Einflüsse bei der weltweiten Versorgung mit gesunden Lebensmitteln sein."

"Natürlich", so Linden weiter, "erwarten unsere Stakeholder das von uns, aber noch mehr erwarten wir das von uns selbst. Es geht darum, einen offenen Dialog auch mit kritischen Stimmen zu führen, um einen messbaren und sinnvolle Fortschritte für die Menschen und den Planeten zu erreichen, um die eigene Arbeit ständig neu zu bewerten und um uns zu verbessern. Das ist nach unserer Überzeugung der einzig richtige Weg, Geschäfte zu machen."

Der Nachhaltigkeitsbericht von Dole skizziert eine ehrgeizige Liste von Initiativen im Rahmen der Vorgaben des "Dole Way", die sich auf konkrete Maßnahmen zur Umsetzung von fünf Hauptzielen konzentrieren:

Mehr denn je ist sich Dole seiner Verantwortung bewusst, unterversorgte Gemeinden positiv zu unterstützen, und verspricht, bis 2025 nicht weniger als 2.500 Tonnen Frischobst und -erzeugnisse zu spenden.

Dole wird wertvolle langfristige Veränderungen herbeiführen, indem das Unternehmen eine Sozialabgabe für Bananen und Ananas der Marke Dole deklariert. Diese soziale Investition wird von Unternehmensorganisationen und unabhängigen Stiftungen geleitet, die seit Jahrzehnten in den lateinamerikanischen Produktionsgebieten von Dole tätig sind, und wird entsprechend den lokalen Bedürfnissen in die Gemeinden investiert werden.

Die Produkte von Dole werden in Gebieten angebaut, in denen Wasser immer knapper wird, und Dole hat sich dazu verpflichtet, den Wasserverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Wasserqualität in seinen Betrieben zu verbessern.

Dole wird weiterhin mit besonderem Schwerpunkt auf die Jugend gerichtet Maßnahmen zur Förderung gesunder Ernährung und zur Aufklärung über gesunde Ernährung ergreifen. Im Zentrum steht dabei das Versprechen, Menschen zu unterstützen, länger und gesünder zu leben.

Dole ist sich bewusst, dass der Klimawandel real ist und dass die Nahrungsmittel- und Agrarindustrie eine Rolle bei der Eindämmung seiner Auswirkungen zu spielen hat. Dole wird sich darauf konzentrieren, seinen Kohlenstoffausstoß zu verringern, indem sichergestellt wird, dass neue Schiffe eine verbesserten Effizienz aufweisen, und indem darauf hingearbeitet wird, bis 2030 auf Betriebsebene einen Nettoausstoß von null an Kohlenstoffemissionen zu erreichen.

Weitere wichtige Nachhaltigkeitsziele sind die Gewährleistung, dass alle Verpackungsmaterialien, die in den Bananen- und Ananasbetrieben von Dole verwendet werden, bis 2025 entweder wiederverwertbar oder kompostierbar sind, sowie die Einführung von Blockchain- oder ähnlichen Technologien in allen Betrieben, um einen Wandel im Bereich der Lebensmittelsicherheit und Transparenz herbeizuführen.

Die Berichterstattung über die Folgen der Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsziele von Dole ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung.

"Dieser Bericht und unsere Ziele sind ein neuer Meilenstein in unserem Streben nach Nachhaltigkeit, und die Landwirtschaft steht im Zentrum dieses Wandels. Als Landwirte sehen wir uns mit der Realität des Klimawandels konfrontiert und schließen uns allen anderen betroffenen Menschen und Unternehmen an, die sich dieser Herausforderung in unserer Lieferkette stellen wollen", sagte Xavier Roussel, Vizepräsident für Nachhaltigkeit. "Wir werden auf unseren Erfahrungen aufbauen sowohl in der Präzisionslandwirtschaft als auch in der biologischen Landwirtschaft um unsere Verpflichtungen in Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern und anderen Stakeholdern zu erfüllen. Als Arbeitgeber werden wir auch weiterhin Anstrengungen unternehmen, um das Leben unserer Mitarbeiter und für die Gemeinden vor Ort zu verbessern und sowohl innerhalb unserer Betriebsgrenzen, als auch darüber hinaus einen positiven Einfluss ausüben."

Roussel fügte hinzu: "Dole hat sich fest dazu verpflichtet, Teil der Gemeinschaft besorgter Bürger zu sein, die sich der Herausforderung der Nachhaltigkeit stellen."

Um alle Erfolge und Ziele von Dole einzusehen, klicken Sie hier auf den Link zum Bericht über Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit 2020.

Über die Dole Food Company

Die Dole Food Company, Inc. ist einer der weltweit größten Hersteller und Vermarkter von qualitativ hochwertigem frischem Obst und Gemüse. Dole ist bei vielen seiner verkauften Produkte sowie bei der Ernährungsaufklärung einer der Branchenführer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dole.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200422006103/de/

Contacts:

Kontakt USA: William Goldfield

818-874-4647

william.goldfield@dole.com