FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu DAK-Studie/Herzinfarkt:



"Die drittgrößte Krankenkasse DAK hat in einer Sonderauswertung aktuelle Klinikdaten analysiert. Und das Ergebnis ist erschreckend: Viele Herzinfarkts-Patienten gehen nicht in die Klinik - obwohl sie so krank sind, dass sie dringend medizinische Hilfe brauchen. Das lässt sich nur damit erklären, dass viele Angst haben, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Angst allerdings war schon immer ein schlechter Ratgeber. Und daran ändert Corona kein Jota."