FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. April: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Software AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Orange Belgium, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz und Hauptversammlung 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Unilever, Q1 Trading Statement 08:00 GBR: Anglo American, Q1-Production Report 08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Volvo Trucks, Q1-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken Telefonkonferenz mit dem neu gewählten Präsidenten 10:00 AUT: Schoeller-Bleckmann, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rossmann Jahres-Pk mit Bilanz 2019 und Ausblick 2020 14:00 DEU: BioNTech: Update des COVID-19-Impfstoffentwicklungsprogramms 17:30 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 22:01 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen 22:05 USA: VeriSign, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hawesko, Jahreszahlen DEU: Consus Real Estate, Jahreszahlen CHE: Nestle, Hauptversammlung CHE: Zur Rose, Hauptversammlung FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen FRA: Edenred, Q1-Zahlen FRA: Hermes, Q1-Zahlen FRA: Valeo, Q1-Umsatz FRA: Rexel, Q1-Umsatz und Hauptversammlung ITA: Saipem, Q1-Zahlen ITA: Banca Generali, Hauptversammlung USA: Air Products & Chemicals, Q1-Zahlen USA: Valero Energy, Q1-Zahlen USA: Union Pacific, Q1-Zahlen USA: Domino's Pizza, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20 08:00 DEU: Destatis: Kaufverhalten in der Corona-Krise, 16. Kalenderwoche 2020 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:00 POL: Nationalbank Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/20 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Epidemie mit anschließender Debatte 11:30 DEU: OECD-Studie zu arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Antworten auf die COVID-19-Krise EUR: Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Ziel der Schalte ist es nach Angaben von EU-Ratschef Charles Michel, das von den Finanzministern der Eurogruppe vereinbarte Rettungspaket in der Corona-Krise voranzubringen. 14:00 DEU: Abschluss Petersberger Klimadialog (digital) + Begrüßung durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) + ca. 15:10 Reden UN-Generalsekretär António Guterres. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), britischer Premierminister Boris Johnson + ca. 16:00 Fragerunde mit den Ministern (per Live-Stream) ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi