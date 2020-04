FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 06. Mai: DONNERSTAG, DEN 23. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Software AG, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Orange Belgium, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz und Hauptversammlung 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz 08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Unilever, Q1 Trading Statement 08:00 GBR: Anglo American, Q1-Production Report 08:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Volvo Trucks, Q1-Zahlen 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken Telefonkonferenz mit dem neu gewählten Präsidenten 10:00 AUT: Schoeller-Bleckmann, Hauptversammlung 11:00 DEU: Rossmann Jahres-Pk mit Bilanz 2019 und Ausblick 2020 14:00 DEU: BioNTech: Update des COVID-19-Impfstoffentwicklungsprogramms 17:30 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 22:01 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Capital One Financial, Q1-Zahlen 22:05 USA: VeriSign, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hawesko, Jahreszahlen DEU: Consus Real Estate, Jahreszahlen CHE: Nestle, Hauptversammlung CHE: Zur Rose, Hauptversammlung FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen FRA: Edenred, Q1-Zahlen FRA: Hermes, Q1-Zahlen FRA: Valeo, Q1-Umsatz FRA: Rexel, Q1-Umsatz und Hauptversammlung ITA: Saipem, Q1-Zahlen ITA: Banca Generali, Hauptversammlung USA: Air Products & Chemicals, Q1-Zahlen USA: Valero Energy, Q1-Zahlen USA: Union Pacific, Q1-Zahlen USA: Domino's Pizza, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 05/20 08:00 DEU: Destatis, Kaufverhalten in der Corona-Krise, 16. Kalenderwoche 2020 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 10:30 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:00 POL: Nationalbank Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 (vorläufig) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 03/20 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Regierungserklärung Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Epidemie mit anschließender Debatte 11:30 DEU: OECD-Studie zu arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Antworten auf die COVID-19-Krise EUR: Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs. Ziel der Schalte ist es nach Angaben von EU-Ratschef Charles Michel, das von den Finanzministern der Eurogruppe vereinbarte Rettungspaket in der Corona-Krise voranzubringen. 14:00 DEU: Abschluss Petersberger Klimadialog (digital) + Begrüßung durch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) + ca. 15:10 Reden UN-Generalsekretär António Guterres. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), britischer Premierminister Boris Johnson + ca. 16:00 Fragerunde mit den Ministern (per Live-Stream) FREITAG, DEN 24. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen 07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:15 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen (Call 15.00 h) 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen 15:30 CHE: Bucher, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Euroshop, AR-Sitzung ITA: Eni, Q1-Zahlen KOR: Posco, Q1-Zahlen SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen SWE: Autoliv, Q1-Zahlen SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen SWE: Saab AB, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/20 06:30 JPN: All Industry Activity Index 02/20 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 03/20 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 02/20 09:00 AUT: Industrieproduktion 02/20 09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/20 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/20 10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/20 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 03/20 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/20 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig) EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien EUR: S&P Ratingergebnis Griechenland, Italien, Großbritannien EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande EUR: DBRS Ratingergebnis Griechenland MONTAG, DEN 27. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Kuka, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen 16:00 USA: Boeing, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: NordLB, Jahreszahlen DEU: Mensch und Maschine, Q1-Zahlen ITA: Intesa SanPaolo, Hauptversammlung und ao Hauptversammlung CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR -- SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Telefon-Pk Digitalverband Bitkom, Deutscher Bauernverband und Landwirtschaftliche Rentenbank zur Digitalisierung der Landwirtschaft 2020 10:00 DEU: Online-Pk zur Vorstellung des Biotech-Reports 2020 von Ernst & Young GBR: Vierte Runde der Gespräche über die künftigen Beziehungen zwischen EU und Großbritannien, London LUX: Treffen der EU-Landwirtschafts- und Fischereiminister (erster Tag) DIENSTAG, DEN 28. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 17. KW 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Delivery Hero, Q1 Umsatz und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1 Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q1 Trading Update 07:30 DEU: Comdirect, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:15 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Carrefour, Q1 Umsatz 22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen (detailliert) 22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gesco, Bilanz-Pk und Analystenkonferenz DEU: PSI Software, Q1-Zahlen NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen USA: 3M, Q1-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20 09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20 09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (vorläufig) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg 15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig MITTWOCH, DEN 29. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:15 GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen 06:30 NLD: Airbus Group, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 Call) 07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q1 Umsatz 07:20 DEU: Grammer, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 AUT: ams AG, Q1-Zahlen (10.00 Call) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Jahreszahlen 07:30 DEU: Krones, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Schaltbau, Q1-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Bosch, Online-Pk 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen 14:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen 17:45 DEU: Intershop Communications AG, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Michelin, Q1 Umsatz 18:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Umsatz 19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen 22:02 USA: Microsoft, Q3-Zahlen 22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen 22:15 USA: Ebay, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novozymes, Q1-Zahlen ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen FRA: Thales, Q1-Zahlen GBR: Standard Chartered, Q1-Zahlen NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen KOR: Samsung, Q1-Zahlen SWE: Nordea, Q1-Zahlen SWE: SEB, Q1-Zahlen USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen USA: Qualcomm, Q1-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen USA: Hasbro, Q1-Zahlen USA: General Dynamics, Q1-Zahlen USA: CME Group, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/20 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/20 10:00 EUR: Geldmenge M3 03/20 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/20 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 04/20 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 04/20 11:00 BEL: BIP Q1/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/20 (endgültig) 11:30 DEU: Anleihe / Volumen 4 Mrd EUR / Laufzeit: 10 Jahre 14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/20 (vorab) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/20 (vorab) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/20 16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE 10:15 DEU: VATM-Online-Pressekonferenz "2. VATM-Gigabit-Studie - Wo steht Deutschland?" DONNERSTAG, DEN 30. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Lafargeholcim, Q1 Trading Update 06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:15 ESP: BBVA, Q1-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen 07:15 DEU: Dic Asset, Q1-Zahlen 07:15 NLD: KPN, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 DEU: RIB Software, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Wirecard, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen 08:00 DEU: MTU, Q1-Zahlen 08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1 Interim Statement 08:00 CHE: Glencore Q1 Production Report 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung 10:00 DEU: Akasol, Online-Bilanz-Pk 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 13:00 USA: Twitter, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 13:55 USA: McDonald's, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen 22:01 USA: Amazon, Q1-Zahlen 22:10 USA: Visa, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Alba, Q1-Zahlen DEU: Surteco, Q1-Zahlen DEU: Audi, Q1-Zahlen (detailliert) AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen FRA: Suez, Q1-Zahlen GBR: Sainsbury, Jahreszahlen NLD: Steinhoff, Jahreszahlen NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen NOR: Storebrand, Q1-Zahlen USA: ResMed, Q3-Zahlen USA: Cigna, Q1-Zahlen USA: International Paper, Q1-Zahlen USA: Altria Group, Q1-Zahlen USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen USA: Baxter International, Q1-Zahlen USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 04/20 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/20 01:30 JPN: Industrieproduktion 03/20 (vorläufig) 03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/20 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/20 07:30 FRA: BIP Q1/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/20 09:00 AUT: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreie 04/20 (vorläufig) 09:00 ESP: BIP Q1/20 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/20 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/20 (vorläufig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 03/20 11:00 EUR: BIP Q1/20 (vorab) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/20 (vorläufig) 12:00 ITA: BIP Q1/20 (vorläufig) 13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/20 14:30 USA: Arbeitskostenindex Q1/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 04/20 SONSTIGE TERMINE DEU: Ende der verlängerten Anmeldefrist für den VW-Diesel-Vergleich 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen HINWEIS KOR / HKG: Feiertag, Börse geschlossen FREITAG, DEN 01. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Royal Bank of Scotland, Q1-Zahlen 14:30 USA: Chevron, Q1-Zahlen USA: ExxonMobil, Q1-Zahlen USA: Pkw-Absatz 04/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/20 02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 03/20 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/20 EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande, Dänemark EUR: Fitch Ratingergebnis Rumänien HINWEIS AUT / DEU / CHE / ESP / FRA / ITA / KOR / NLD / HKR / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen MONTAG, DEN 04. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 18:00 ESP: Endesa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) ITA: Ferrari, Q1-Zahlen NLD: PostNL, Q1-Zahlen USA: The Mosaic, Q1-Zahlen USA: Tyson Foods, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/20 (endgültig) 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 05/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/20 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Online-Pk der Versicherungsmathematiker der Deutschen Aktuarvereinigung, Köln DIENSTAG, DEN 05. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (10.30 h Call) 08:00 GBR: Imperial Brands, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Comdirect, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 22:05 USA: Mattel, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen DNK: Vestas, Q1-Zahlen ESP: Repsol, Q1-Zahlen GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q1-Zahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen USA: Walt Disney, Q2-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen USA: American International Group, Q1-Zahlen USA: Pinterest, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/20 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 04/20 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verkündet Urteil zu milliardenschweren Staatsanleihenkäufen der Europäischen Zentralbank (EZB), Karlsruhe 11:00 EUR: Erzeugerpreise 03/20 14:30 USA: Handelsbilanz 03/20 15:45 USA: Markit PMI Dienste 04/20 (endgültig) 16:00 USA: ISM-Index Dienste 04/20 MITTWOCH, DEN 06. MAI 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fresenius, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen und Hauptversmmlung 08:00 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung 14:00 USA: General Motors, Q1-Zahlen 22:00 DEU: Morphosys, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DNK: Novo Nordisk, Q1-Zahlen FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen FRA: Natixis, Q1-Zahlen GBR: Dialog Semiconductor, Q1-Zahlen ITA: Enel, Q1-Zahlen ITA: UniCredit, Q1-Zahlen SWE: Electrolux Professional, Q1-Zahlen USA: Allstate, Q1-Zahlen USA: PayPal, Q1-Zahlen USA: Philip Morris, Hauptversammlung USA: New York Times, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/20 09:15 ESP: PMI Dienste 04/20 09:45 ITA: PMI Dienste 04/20 09:50 FRA: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 04/20 (endgültig) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 04/20 ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. 