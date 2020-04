Nicht erst mit der Coronakrise wird ein Schlaglicht auf die hygienischen Eigenschaften von Oberflächen, insbesondere in den öffentlichen Bereichen, geworfen. Ob in Krankenhäusern oder Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen und Laboren oder auch in der Lebensmittelindustrie: In diesen Bereichen werden sehr hohe Anforderungen an die eingesetzten Oberflächenmaterialien in Bezug auf deren Strapazierfähigkeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...