NFON AG bleibt auf geplantem Wachstumskurs

München, 23. April 2020 - Die NFON AG (zusammen mit den Tochtergesellschaften "NFON" oder das "Unternehmen"), der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter (Telefonanlage aus der Cloud), hat auf Basis der vorläufigen Zahlen in den ersten drei Monaten 2020 einen Gesamtumsatz von 16,4 Mio. Euro erwirtschaftet (Q1 2019: 12,1 Mio. Euro). Dies entspricht einem Wachstum von 35,5 %. Die NFON AG hatte im Vergleichszeitraum 2019 die Deutsche Telefon Standard GmbH (DTS) übernommen und sofort begonnen, das Unternehmen zu integrieren. Abzüglich des anorganischen Umsatzbeitrages durch die DTS aus den Monaten Januar und Februar 2019 erhöhte sich der Gesamtumsatz der NFON Gruppe im ersten Quartal 2020 um 22,9 %1. Mit rund 35,5 % erhöhten sich die wiederkehrenden Umsätze auf 14,1 Mio. Euro. Auf vergleichbarer Basis gerechnet beträgt die Wachstumsrate der wiederkehrenden Umsätze 22,3 % (Q1 2020: 12,7 Mio. Euro / Q1 2019: 10,4 Mio. Euro)1. Insbesondere der Monat März 2020, als erster Monat mit weitreichenden Kontakteinschränkungen, zeigte dabei deutliche Umsatzsteigerungen. Insgesamt entspricht der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz über 85 %. Auch die Anzahl der bei Kunden betriebenen Nebenstellen (Seats) wurde mit einem Plus von 19,6 % planmäßig deutlich ausgebaut (Q1 2020: 467.253 Seats / Q1 2019: 390.826 Seats). Damit liegt NFON trotz der Ausnahmesituation der Gesamtwirtschaft im Plan für das Gesamtjahr und hält an der bestehenden Prognose fest.Hans Szymanski, CEO & CFO der NFON AG: "Wir konnten in den ersten drei Monaten den eingeschlagenen Wachstumskurs beibehalten und können daher auch unsere Prognose für das Gesamtjahr ausdrücklich bestätigen. Das zeigt die erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie und dass die Übernahme der DTS zum Ende des ersten Quartals 2019 genau die richtige Entscheidung war. Wir konnten die Nebenstellen deutlich erhöhen und damit die Basis für unseren hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen weiter festigen. Der Trend unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells."NFON rechnet auch weiterhin mit einem ausgewogenen Verhältnis von Chancen und Risiken durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. So zeichnete sich eine höhere Nachfrage nach Gesprächsminuten ab, da jede Tätigkeit, die bisher in den Geschäftsräumen der Unternehmen stattfand, zügig ins Home-Office verlagert werden musste. Szymanski weiter: "Diese Entwicklung führte nicht nur zu einer deutlichen Erhöhung des telefonischen Gesprächsbedarfs. Die haben wir im März zum Beispiel an den anfallenden Gesprächsminuten bemerkt. Wir haben auch festgestellt, dass viele Unternehmen jetzt kurzfristig eine flexible und mobile Kommunikationslösung zum Einsatz bringen mussten, um arbeitsfähig zu bleiben. Natürlich sind wir nicht gegen jede wirtschaftliche Entwicklung immun und eine mögliche Rezession könnte auch unsere Kunden treffen. Aber mittel- und langfristig gehen wir davon aus, dass in der aktuellen Lage vielen klar wird, welchen Mehrwert die Telefonanlage aus der Cloud bietet. Die Unternehmen erfahren, was die neue Freiheit in der Business-Kommunikation wirklich bedeutet. Daher sind wir davon überzeugt, dass NFON aus der aktuellen Situation gestärkt hervorgehen wird."Mio. EUR Q1 2020 Q1 2019 Verände- rung Gesamtumsatz 16,4 12,1 35,5 % Gesamtumsatz ohne anorganisches Wachstum1 14,9 12,1 22,9 % Wiederkehrende Umsätze 14,1 10,4 35,5 % Anteil wiederkehrender Umsätze am 85,8 % 85,7 % n/a Gesamtumsatz Wiederkehrende Umsätze ohne anorganisches 12,7 10,4 22,3 % Wachstum1 Anteil wiederkehrende Umsätze ohne 85,3 % 85,7 % n/a anorganisches Wachstum1 Seats (Anzahl) 467.253 390.826 19,6 % 1 Die Umsätze der DTS wurden im Januar und Februar 2019 nicht in der NFON Gruppe konsolidiert. Um das organische Wachstum auf vergleichbarer Basis darzustellen, werden daher die Umsätze der Gruppe in den ersten zwei Monaten 2020 jeweils um den im Vergleichsmonat 2019 bei der DTS angefallenen Wert verringert.Das finale Quartalsergebnis wird am 18. Mai 2020 veröffentlicht. 