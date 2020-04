Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) - jetzt liegt er immer noch nicht vor. Der KPMG-Bericht wird - per Ad-Hoc um 21:03 Uhr gestern Nacht mitgeteilt - am 27.04.2020 veröffentlicht werden, aber "Bislang haben sich entsprechend des Prüfauftrages in allen vier Prüfbereichen - den Geschäftsbereichen Dritt-Partnergeschäft (TPA) und Merchant Cash Advance (MCA) / Digital Lending sowie bei den Geschäftstätigkeiten in Indien und Singapur - keine substanziellen Feststellungen ergeben, die für die Jahresabschlüsse im Untersuchungszeitraum 2016, 2017 und 2018 zu Korrekturbedarf geführt hätten. Belege für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...