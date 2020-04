Teekay profitiert von der Ölpreislage dadurch, dass sie als Anbieter von Speicherplatz und dem künftigen Anstieg der Transportnachfrage die Kapazitäten vorhält und dafür sehr günstige Preise nehmen kann. Die Gewinntaxen reichen bis 6 $ je Aktie. Kurs aber nur 25 $. Die Ziele der Analysten gehen bis 35 $. Wer will, schaut sich die Details in der AB-Daily an.



