Für Brent 20 $, für WTI 14 $ per gestern Abend. Dafür WTI heute morgen + 11 %, was nun? Die wilden Preise sind keine echten Preise, sodnern Notpreise für die, die ihre Futures noch unbedingt verkaufen müssen, um nicht gezwungen zu werden, das Öl wirklich abzunehmen. Begtroffen davon sind unter anderem alle Airlines der Welt, deren Flieger am Boden stehen. Wie positioniert man sich in dieser Position? Fest steht jedenfalls: Am Ende wird der Ölpreis steigen. Alles weitere lesen Sie in unseren Briefen.



