The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A13R483 DEUT.STEUER.NRI 14/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA US65562QBJ31 NORDIC INV.BK 18/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4P60 LB.HESS.-THR. H269 15/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA USG8201JAB73 SINOP.G.O.D.15 15/20 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS0504981746 AXIATA SPV1 LAB 10/20 BD02 BON USD N

CA UQYH XFRA XS1224953452 BHP BILLITON FIN.15/20MTN BD02 BON EUR N

CA I8O XFRA KYG520771075 JUTAL OFF.OIL SRVCS HD-01 EQ01 EQU EUR N

