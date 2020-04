The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.04.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.04.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254S74 CI PE KO-GOE ANL.20/21 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DK0T1F3 DEKA IHS MTN S 7705 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000SLB8437 LDSBK.SAAR IHS S.843 BD00 BON EUR NCA XFRA LU2161837203 LUXEMBURG 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA LU2162831981 LUXEMBURG 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA US134429BJ73 CAMPB.SOUP 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US134429BK47 CAMPB.SOUP 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US448579AH52 HYATT HOTELS 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US448579AJ19 HYATT HOTELS 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US595112BR36 MICRON TECHN 20/23 BD01 BON USD NCA XFRA US918204AZ14 V.F. 20/22 BD01 BON USD NCA XFRA US918204BA53 V.F. 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA US918204BB37 V.F. 20/27 BD02 BON USD NCA XFRA US918204BC10 V.F. 20/30 BD02 BON USD NCA XFRA XS2101325111 BK NOVA SCOT 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2157526315 GAZ FINANCE 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA NBI1 XFRA BMG6359F1370 NABORS INDUSTRIES DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA 7XT XFRA CA98388T1021 XTM INC. EQ00 EQU EUR NCA 1KK1 XFRA FR0013495298 GAUSSIN S.A. EO 1 EQ00 EQU EUR YCA MVEA XFRA IE00BKVL7331 ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL EQ01 EQU EUR YCA MVEW XFRA IE00BKVL7778 ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL EQ01 EQU EUR YCA JC11 XFRA LU2095995895 UBS-JPMCG1-10YB ADLA EQ01 EQU EUR YCA 4R0 XFRA MHY206761055 DIAMOND S SHIPPING EQ01 EQU EUR NCA 7A2S XFRA US0013172053 AIA GROUP LTD SP.ADR/4 EQ01 EQU EUR N