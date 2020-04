FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AUB XFRA AU000000LPD2 LEPIDICO LTD

CEE XFRA CA1695881005 CHINOOK ENERGY

E1E XFRA GB00B09G2351 EMPYREAN ENERGY LS-,002

