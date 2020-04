FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 24.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

OSX2 XFRA LU0599612685 OSS.US M.V.ESG NRUE 1CEO

OVER XFRA US6903701018 OVERSTOCK.COM INC. DL-,01

BHM XFRA CH0012530207 BACHEM HLDG NA B SF 0,05

