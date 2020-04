Europas Börsen haben am Mittwoch nach kräftigen Verlusten wieder zugelegt, Unterstützung kam insbesondere vom Ölmarkt, denn die zu Wochenbeginn auf historische Tiefs gefallenen Rohölpreise erholten sich wieder etwas, auch wurde die neu entfachte Risikofreudigkeit durch positive Nachrichten im Kampf gegen das Coronavirus belebt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 1,6%, der CAC 40 konnte sich um 1,3% verbessern, für den Dax gab es einen Zuwachs von 1,6% und in London konnte der FTSE 100 um 2,3% vorrücken. Aus Branchensicht war vor allem der Sektor Öl und Gas gefragt, der um 4,7% ansteigen konnte, es gab keine Verlierer, am schwächsten war der Einzelhandelssektor mit einem Anstieg um 0,5%. Unternehmensseitig rückten vor allem ...

