Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleihemärkte befinden sich durch die Corona-Krise mehr denn je im Spannungsfeld von Fiskal- und Geldpolitik, so die Analysten der Helaba.Seien die Risikoprämien für Staatsanleihen vieler großer Industrieländer seit 2012 gesunken, so habe dieser Abwärtstrend nunmehr ein abruptes Ende gefunden. Gleichwohl seien die aktuellen Renditeaufschläge im Vergleich zu den Krisenniveaus während der Finanzkrise bzw. der Euro-Schuldenkrise immer noch vergleichsweise niedrig, was insbesondere den Kaufprogrammen der Notenbanken zu verdanken sei. Dies betreffe besonders Italien. Allerdings steige der Spread zehnjähriger italienischer Staatsanleihen gegenüber Bunds nach einer Stabilisierung zum Monatswechsel wieder, vor allem weil Italien keine auflagenbehafteten Kreditlinien aus dem ESM-Rettungsfonds ziehen wolle. Stattdessen fordere die italienische Regierung unnachgiebig die Einführung von europäischen Gemeinschaftsanleihen. ...

