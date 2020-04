Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Aktienmärkte weltweit haben einen guten Handelstag hinter sich. Stellt sich die Frage, ob DAX und Co heute an die starke Performance anknüpfen können. Nach wie vor gibt es jede Menge Belastungsfaktoren. Bei den Einzelthemen geht es heute um Öl, Netflix, Snap, RWE, Wirecard, ProSiebenSat.1 und BioNTech. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.