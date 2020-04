Eine Studie kommt zu überraschenden Ergebnissen

Lange Zeit waren in der Pharmazeutischen aber auch in der Chemischen Industrie Edelstahlkomponenten, sowohl im Bereich der Prozessanlagen, als auch im Bereich des Material-Handlings, aus Gründen der Robustheit, Lösemittelbeständigkeit etc. eindeutig die bevorzugte Technologie. Mit steigenden Anforderungen an die Sauberkeit der Herstellungsprozesse zum Schutz der herzustellenden pharmazeutischen Produkte, insbesondere der pharmazeutischen Wirkstoffe bis hin zu den Tabletten, stiegen auch die Anforderungen an die mit hohem Aufwand durchzuführenden und zu validierenden Reinigungsprozesse der eingesetzten Anlagenkomponenten selbst.

Nicht optimal gereinigte Prozessanlagen/Komponenten können die gefürchtete Kreuzkontamination verschiedener auf derselben Anlage hergestellter Produkte zur Folge haben, und dadurch gegebenenfalls ganze Kampagnen unbrauchbar machen. Der sicherste Weg, um diese Gefahr der Kreuzkontamination gänzlich zu vermeiden, ist die Verwendung von Single-use-Komponenten, die spätestens bei Batch- bzw. Kampagnenwechsel entsorgt und durch neues Equipment ersetzt werden. Neben dem Aspekt der Vermeidung der Kreuzkontamination zeichnet sich die Single-use-Technologie auch durch eine wesentlich höhere Anwendungs-Flexibilität aus, welche in Form von sehr kurzen Installations- und Umrüstzeiten dem Wunsch einer merklich optimierten "Time to Market", und das sogar mit hohem finanziellen Einsparpotential, Rechnung trägt.

Nun haftet der Verwendung von Single-use-Komponenten stets der Makel der Umweltunverträglichkeit an, so auch im oben beschriebenen Fall der Single-use-Einheiten für den Einsatz in der pharmazeutischen Indus-trie. Stellt man jedoch eine Bilanz unter der Betrachtungsweise auf, welche Energie z.B. zum Reinigen der pharmazeutischen Edelstahl-Prozesskomponenten aufgewandt werden muss, und berücksichtigt gar, dass die Reinigungsmedien nach Beendigung des Reinigungsprozesses oftmals durch Verbrennung entsorgt werden müssen, dann kann der Einsatz von Single-use-Komponenten durchaus als die umweltverträglichere Alternative erscheinen.

Studie bestätigt die Nachhaltigkeit der Single-use-Technologie

Um bezüglich dieser Nachhaltigkeitsbilanz zu belastbaren Aussagen zu kommen wurde eine von ctm-design initiierte Studie in Form einer Masterarbeit an der Hochschule Aalen für Technik und Wirtschaft ...

