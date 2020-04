BioNTech zählt zu den aussichtsreichsten Biotech-Unternehmen in Deutschland. Neben der nicht notierten und von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp finanziell unterstützten CureVac gehören die Mainzer zu den großen Hoffnungsträgern in Deutschland, einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus zu entwickeln. BioNTech darf nun in Deutschland eine Studie starten. Weitere Details.Alle Aktivitäten im Kampf gegen das Coronavirus fasst BioNTech im "Project Lightspeed" zusammen. Bereits im Januar haben die Mainzer ...

