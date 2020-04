In jeder Krise gibt es Gewinner und Verlierer, wobei es in der aktuellen Coronakrise wohl mehr Verlierer als Gewinner gibt - kurzfristig zumindest. Dennoch gibt es Lichtblicke: Während Anleger noch mit der Verlustbegrenzung ihrer Aktienpositionen beschäftigt sind, klettern einige wenige Aktien auf neue Rekordstände. Sie sind die heimlichen Gewinner in der aktuellen Coronaviruskrise. Mit Amazon (WKN: 906866), Moderna (WKN: A2N9D9), HelloFresh (WKN: A16140), TeamViewer (WKN: A2YN90) und Sartorius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...