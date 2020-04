Dortmund, Deutschland (ots/PRNewswire) - PROMISE Technology, Inc. (https://www.promise.com/de), seit mehr als zehn Jahren ein etablierter Anbieter von Videosurveillancelösungen, hat diese Woche seine erste 2-Bay-Videosurveillancelösung vorgestellt: die Vess A8000 Serie (https://www.promise.com/de/Products/Vess/A8020), eine vollständig integrierte Sicherheitslösung in kompakter Baugröße.Mit dem Neuzugang im Produktsortiment erweitert PROMISE sein Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden. Die Vess A8000 Series verfügt über Promise Technologys eigenentwickelte SMARTBOOST® Technologie und ist dank kapazitätsstarker Festplatten in der Lage, Videomaterial über mehr als 30 Tage aufzuzeichnen und aufzubewahren. Darüber hinaus unterstützt diese erste kompakte Speicherlösung ihrer Art den Betrieb und den Datenabruf aus der Ferne, was ein flexibleres Datenmanagement möglich macht.Die Vess A8000 Serie besticht durch ihr elegantes und kompaktes Design und eignet sich perfekt für beengte Platzverhältnisse, beispielsweise in Geldautomaten, Luxuseinzelhandelsgeschäften und im Tresorraum von KMU-Büros. Ein weiteres Highlight ist die ausgereifte Promise RAID Protection auf der x86-Plattform für 2-Bay NVR (Netzwerk-Videorekorder). Als offene Serverplattform können Systemintegratoren ihre favorisierte Videomanagementsoftware auswählen und neben der Promise eigenen SMARTBOOST®-Technologie das System optimieren."Die Vess A8000 Serie ist ein zuverlässiges Sicherheitssystem für Videoüberwachung und -analyse. Durch patentierte Technologie reduzieren wir das Risiko von Datenverlust, um Objekte und Personen bestmöglich zu schützen", sagte Alice Chang, Chief Sales Officer bei PROMISE Technology."Die aktuelle COVID-19-Krise stellt uns vor viele neue Herausforderungen, was die Verwaltung großer unstrukturierter Datenmengen betrifft. Die Vess A8000 Serie verfügt über eine Schnittstelle zur Fernverwaltung, was während der andauernden Pandemie große Sicherheit bietet. Die Analyse von Videodaten erfolgt mit der entsprechend zugekauften Software zentralisiert und in Echtzeit, um unabhängig von der Position des Betreibers eine genaue und verzögerungsfreie Analyse bereitzustellen."PROMISE Technology wird je nach Region zwei Ausführungen der Vess A8000 Serie anbieten: Vess A8020 und Vess A8021. Vess A8020 ist für Europa und Nordamerika bestimmt, während A8021 unter anderem in Japan, APAC und im Nahen Osten über das PROMISE-Vertriebsnetz verkauft wird.Für weitere Informationen besuchen Sie promise.com (https://www.promise.com/) und folgen Sie PROMISE Technology auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/promise-technology), Facebook (https://www.facebook.com/PROMISE.Technology) oder Twitter (http://www.twitter.com/PROMISE_STORAGE).Informationen zu PROMISE TechnologyPROMISE Technology ist ein bekannter weltweiter Marktführer mit über 30 Jahren Erfahrung in der Speicherindustrie. Promise entwickelt maßgeschneiderte innovative Lösungen für die speziellen Anforderungen bei Überwachungs-, Rich Media-, IT- und Cloudsystemen. Von wunschgerechten Speichergeräten über skalierbare IT-Unternehmensinfrastrukturen bis hin zu superschnellen Postproduktions-Tools und Videosurveillancelösungen richtet Promise seine Produkte an den realen Herausforderungen aus, die seine Kunden jeden Tag beherrschen müssen. Die erfahrenen Vertriebs- und Technikteams von Promise sind strategisch auf dem amerikanischen Kontinent und quer durch Europa, den Nahen Osten, JAPAC und China angesiedelt, um die Kunden rund um den Globus bestmöglich zu betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.promise.com (http://www.promise.com/).Pressekontakt:Ya-Ping Hsupr@promise.com+886-3-5782395Original-Content von: Promise Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139242/4578290