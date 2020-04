Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit Zuwächsen begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit einem Plus in Höhe von 1,57 Prozent bzw. 32,06 Punkten auf 2.071,29 Einheiten.Die Vortageserholungsbewegung geht international dank einer fortgesetzten Ölpreisstabilisierung weiter. Handelsimpulse könnte nun der anstehende Video-Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...