Wien/Mainz (pts012/23.04.2020/09:30) - Die SAP-Beratung CNT Management Consulting AG nimmt an der Fresh Faces Careers Academy von SAP teil. Die neue Karriereplattform für künftige SAP-Berater/innen konnte bereits in der ersten Recruiting-Runde über 260 Kandidatinnen und Kandidaten für einen IT-Job interessieren, 60 davon kamen in die engere Auswahl und hatten im Rahmen von Workshops und persönlichen Gesprächen die Möglichkeit, von sich zu überzeugen "Die nächste Bewerbungsrunde ist für Herbst 2020 geplant", sagt die Leiterin des Mainzer Beratungsteams von CNT, Maria Truong. Neben CNT wurden weitere fünf IT-Unternehmen aus Deutschland eingeladen, sich dem Recruiting-Pilotprojekt anzuschließen, das vom Coaching- und Consulting-Unternehmen PDAGroup organisiert wird. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach talentierten Beratern für Unternehmen, die SAP-Software und Technologie in Branchen, Produkten und Services auf der ganzen Welt einsetzen. "Die Fresh Faces Careers Academy ist hierzu ein alternatives Scouting-Modell, mit dem wir sehr gute Erfahrungen machen konnten", so Truong. In den vergangenen zwei Jahren nahm CNT über 50 Universitätsabsolventen aus mehreren Ländern auf. Geplant ist, auch für 2020 viele neue Talente in die Beratung zu holen. Der große Bedarf an Beratern resultiert aus der anstehenden Umstellung der SAP-Software-Generation R/3 auf SAP S/4HANA. "Auch wenn die Coronakrise unsere Pläne ein wenig bremst, bleibt die Aufgabenstellung doch aktuell", so Maria Truong mit Blick auf die kommenden Jahre. CNT hat derzeit allein für das Deutschland-Geschäft Bedarf an über 30 Beratern mit unterschiedlichsten Erfahrungslevels. Die Fresh Faces Academy sucht passende Beratertalente für ganz Europa, CNT vor allem für seine Standorte Mainz, Hasselt, Bozen, Innsbruck, Linz und Wien sowie für den geplanten Standort Zürich. Die besten Voraussetzungen haben Absolventen der Wirtschaftsinformatik, Informatik oder BWL mit Bereitschaft zum Reisen und Affinität an neuen Technologien. Zusätzliche Anreize gibt es durch Rekrutierungsprämien, die ein Jahr nach erfolgreicher Anstellung für gute Tipps zur Auszahlung kommen. Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut derzeit mit rund 250 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München, Mainz, Hasselt, Bozen, Zürich und São Paulo Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Das Unternehmen zählt mit über 54 Mio. Euro Umsatz (2019) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com Informationen und Bewerbungen: Kevin Niederauer Tel.: +43 170 3722552 E-Mail: bewerbung@cnt-online.com Fresh Faces Academy https://freshfacescareersacademy.com/de/careers-academy/dach (Ende) Aussender: CNT Management Consulting AG Ansprechpartner: Alexandra Arnitz Tel.: +43 1 2164 2680 E-Mail: a.arnitz@cnt-online.at Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200423012

