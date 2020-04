Nach einem kleinen Durchhänger (respektive Verschnaufpause) am Dienstag schalteten die Tech-Werte bereits am gestrigen Mittwoch (22.04.) wieder einen Gang höher. Die Verluste des Vortages wurden abgeschüttelt. Überhaupt macht gerade der Technologiesektor derzeit einen unheimlich starken Eindruck. Das Ganze erinnert bereits an die Phase von vor dem Abverkauf. Einen ganz starken Eindruck macht weiterhin die Aktie des Internethändlers Amazon (WKN: 906866 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...