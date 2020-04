Im Interview mit dem AKTIONÄR warnt Peter Bofinger vor einer Pleitewelle und einer Bankenkrise. Er fordert von der Politik mehr Mut und mehr Entschlossenheit: "Die Unternehmen brauchen direkte staatliche Transfers, am besten in der Form einer negativen Einkommen- und Körperschaftsteuer." Insgesamt bleibe er zuversichtlich.Nach Einschätzung Bofingers haben die Politiker derzeit Angst vor zu vielen neuen Staatsschulden. "Doch was ist die Alternative? Die Krise führt unweigerlich zu höheren Schulden. ...

