Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) erlebt derzeit eine regelrechte Achterbahnfahrt. So ging es für den Wert gestern nach News über die Zulassung einer Corona-Impfstoffstudie im deutschen Handel zunächst um rund +60% in die Höhe (wir berichteten), bevor nach US-Börsenstart fast der gesamte Gewinn wieder dahinschmolz. Genau dieses Szenario hatte wir so antizipiert. Im Zuge neuer Medienberichterstattung und weiter gestiegener Aufmerksamkeit setzt BioNTech heute erwartungsgemäß erneut zum Höhenflug ...

