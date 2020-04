Berlin (ots) - Der 25. April 2020 ist der Tag des Baumes. Zu diesem Stichtag wird der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) die von ihm, seinen Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartnern in den letzten sieben Monaten gesammelten 100.703 Bäume an Plant-for-the-Planet und andere Organisationen symbolisch überreichen und somit einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten."Ich freue mich sehr, dass wir das von mir auf dem Direktvertriebskongress 2019 gesetzte Ziel von 100.000 Bäumen erreicht haben", resümiert Elke Kopp, Mitglied des BDD-Vorstandes und General Manager bei Mary Kay.Der Startschuss für "Bäume Durch Direktvertrieb" fiel am 01. Oktober 2019. "Mit dieser Aktion wollen wir als Branche ein Zeichen für gelebte Verantwortung im Bereich Nachhaltigkeit setzen", kommentiert Jochen Clausnitzer, BDD-Geschäftsführer. Die Bäume kamen durch Spenden und verschiedenste Aktionen der Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner zusammen. Diese werden nun von Plant-for-the-Planet und z. B. Oro Verde gepflanzt.Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Seit über 50 Jahren setzt sich der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmen des privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. Die BDD-Mitglieder haben sich zur Einhaltung von Verhaltensstandards verpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertrieb sorgen. Im BDD sind 58 Unternehmen organisiert, die ganz unterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazu gehören z. B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Spirituosen, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck, Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.Pressekontakt:Thomas Bauer, Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.E-Mail: bauer@direktvertrieb.deTelefon: +49 (0)30 - 23 63 56 83Original-Content von: Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68635/4578360