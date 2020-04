Wien (www.anleihencheck.de) - Heute stehen die Veröffentlichungen der Einkaufsmanagerindices (PMIs) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Es sei zu erwarten, dass diese erneut eine deutliche Reduktion der Wirtschaftsleistung signalisieren würden, mit einem stärkeren Rückgang im Dienstleistungssektor als im Verarbeitenden Gewerbe. Die Analysten der RBI würden den PMI der Eurozone für das Verarbeitende Gewerbe bei 40 und im Dienstleistungssektor bei 24 erwarten. In den USA gehe der Konsensus von einem Rückgang auf 37 bzw. 32,5 aus. Des Weiteren würden Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA bekannt gegeben. In den vergangenen vier Wochen seien 22 Mio. Neuanträge gestellt worden und auch für diese Woche würden über 4 Mio. Neuanträge erwartet. Schwächere Arbeitsmärkte würden einhergehen mit gedämpfter Konsumentenstimmung. In der Eurozone sei der entsprechende Indikator im April auf -22,7 im Vergleich zu -11,6 im Vormonat gefallen. In Südkorea habe ein Rückgang des privaten Konsums von 6,4% (p.m.) im Q1/2020 zu einem BIP Wachstum von -1,4% geführt. ...

