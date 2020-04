Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die vorläufigen Einkaufsmanagerindices in Deutschland, Frankreich und der Eurozone werden heute voraussichtlich unterhalb der Wachstumsschwelle weiter nachgeben und damit vermeintlich sichere EWU-Kerntitel tendenziell stützen, so die Analysten der Helaba.Mit einem Rückgang der Risikoaversion im Nachgang an die Konferenz der EU-Ratsmitglieder sei zudem nicht zu rechnen, denn eine endgültige Entscheidung zum EU-Wiederaufbaufonds werde es wohl nicht vor Juli geben. In Abwesenheit fundamentaler Datenveröffentlichungen sei der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern unter Abgabedruck geraten. Eine erste Unterstützung bestehe an der 21-Tagelinie bei 171,85, welche gestern einem Test standgehalten habe. Darunter könnten Verluste bis zur März-Aufwärtstrendlinie bei 171,39 folgen. Einen ersten Widerstand würden die Analysten am Tageshoch vom Dienstag bei 173,26 lokalisieren. Darüber lägen Hürden bei 173,83 und bei 175,25. Die Trading-Range liege zwischen 171,36 und 173,83. (23.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...