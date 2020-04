Linz (www.anleihencheck.de) - In Folge von Corona hat die polnische Notenbank den Leitzins von 1,5% auf aktuell 0,5% reduziert, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Polnische Zloty (PLN) habe zwar in der Spitze der Krise gegenüber dem Euro (Höchst 4,6300, am 23.3.2020) an Wert verloren, dürfte aber nun bei 4,5000 sein Niveau gefunden haben. Die Wachstumsprognosen für 2020 seien breit gestreut, lägen aber im Mittel bei -2%. Der Notenbankchef Adam Glapinski rechne mit einer tiefen Rezession im 2. Quartal. Die Herausforderung für sämtliche Industriestaaten liege am Wiederhochfahren der Wirtschaft und dem Verhalten der Konsumenten. ...

