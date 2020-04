Die Software AG (ISIN: DE000A2GS401) hat keine Angst vor Corona - Dividende für 2019 erhöht - und jetzt ein gutes Q1 abgeliefert: Cloud+IoT plus 60%, Gesamtumsatz plus 2% trotz cornabedingter Verschiebungen, Die Auftragslage beeindruckt insbesondere, hier konnten kräftige Zuwächse realisert werden. Dass der Gewinn nicht mithalten kann, liegt an der seit 2 Jahren laufneden sog. Transformation der Software AG und den damit verbundenen Investitionen. Man kommt jedenfalls auf dem Weg zu wiederkehrenden Umsätzen und Steigerung des Cloud und IoT-Anteils kräftig voran. Unbeirrt durch die notwendigen ...

