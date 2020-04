In den letzten Monaten war es nicht so gut bestellt um den Bitcoin Kurs. Nachdem zu Beginn des Jahres der Kurs auf über 10.000 US-Dollar gebracht hatte, brach er im Zuge des Corona-Schrecks massiv ein und sank auf bis zu 3.700 US-Dollar am 12. März. Seit dem April schwankt der Kurs um die 7.000-Dollar-Marke. Doch dabei muss es nicht bleiben. Diverse Daten weisen darauf hin, dass wir demnächst mit einem bullischen Markt rechnen können. Die nächste Bitcoin Rallye am Horizont Laut Josh Olszewicz, einem ...

