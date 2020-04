Außendienstmitarbeiter können gemäß den Vorschriften Musterbestellungen erstellen und Anfragen von Vertretern des Gesundheitswesens im Rahmen von Online-Besprechungen erfüllen

Die rasante Entwicklung der Veeva-Innovation trägt dazu bei, dass die Biowissenschaften weiterhin Vertreter des Gesundheitswesens unterstützen, da der persönliche Zugang weltweit nach wie vor begrenzt ist

Veeva Systems (NYSE: VEEV) stellte heute im Rahmen des Veeva CRM Engage Meetings neue Funktionen für die Fernprobenahme vor. Mithilfe der Fernprobenahme können Außendienstmitarbeiter Musteranfragen von Vertretern des Gesundheitswesens, auch bekannt als Business Response Cards (BRCs), erfassen und bearbeiten, während sie eine Online-Besprechung abhalten. Jetzt können Unternehmen Verfahren zur Probenahme während Online-Besprechungen in Übereinstimmung mit 21 CFR Part 11 und PDMA-Anforderungen durchführen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200423005312/de/

Doctors can request product samples from field reps through any mobile device or browser. (Graphic: Business Wire)

"Das Veeva CRM Engage Meeting eröffnet neue Möglichkeiten der Fernarbeit, so dass Außendienstmitarbeiter den Ärzten helfen können, die Kontinuität in der Patientenversorgung zu wahren", sagte Arno Sosna, Geschäftsführer von Veeva CRM. "Unser Engagement für herausragende Produkte und schnelle Innovationen hilft Veeva-Kunden, neue digitale Fähigkeiten und Kanäle zügig einzusetzen."

Veeva CRM Engage Meeting macht Online-Besprechungen mit Gesundheitsdienstleistern einfach und gesetzeskonform. Dank der Möglichkeit der Fernprobenahme können Unternehmen jetzt Arzneimittelproben liefern, ohne dass ein persönliches Treffen erforderlich ist. Vertriebsmitarbeiter können Lizenz- und Adressinformationen bestätigen, Details zu den Proben validieren und die Unterschriften der Vertreter des Gesundheitswesens als Teil des Gesprächsprotokolls speichern der gleiche gesetzeskonforme Prozess, den sie auch bei einem persönlichen Treffen durchführen würden. Unterschriften von Vertretern des Gesundheitswesens können online über jedes mobile Gerät oder jeden Browser erfasst werden.

Für das Veeva CRM Engage Meeting sind auch die Fernverwaltung medizinischer Anfragen und des Einwilligungsmanagements geplant. Diese neuen Funktionen werden es Außendienstmitarbeitern ermöglichen, medizinische Anfragen von Vertretern des Gesundheitswesens unter Einhaltung der Vorschriften zu erfassen und zu beantworten, und sie werden es den Vertretern des Gesundheitswesens ermöglichen, ihre Kommunikationspräferenzen mithilfe des Veeva CRM Engage Meetings zu bestätigen.

Diese jüngsten Innovationen werden der Branche bei ihrem raschen Übergang zur digitalen Technologie weiterhin helfen. Seit März 2020 bietet Veeva neuen Kunden Veeva CRM Engage Meeting kostenlos an, damit sie mit Vertretern des Gesundheitswesens in Kontakt bleiben können. Im März haben Biowissenschaftsunternehmen mit mehr als 100.000 Vertretern des Gesundheitswesens online Kontakt aufgenommen,1 ein Anstieg um 2.347 im Vergleich zum Januar. Diese Online-Meetings sind zudem ausführlicher und dauern durchschnittlich 13 Minuten länger2 als ein typisches Treffen im persönlichen Gespräch.3

Fernprobenahme ist heute in Veeva CRM Engage Meeting verfügbar. Die Fernverwaltung medizinischer Anfragen und die Einwilligung aus der Ferne werden voraussichtlich in den kommenden Monaten verfügbar sein. Wenn Sie mehr über Veeva CRM Engage Meeting erfahren möchten, besuchen Sie veeva.com/eu/engage-meeting.

Erfahren Sie auf dem bevorstehenden Veeva-Gipfel am 9. Juni 2020, wie Veeva Kunden dabei unterstützt, die Digitalisierung für die Vernetzung mit Vertretern des Gesundheitswesens zu nutzen. Melden Sie sich für die virtuelle Veranstaltung an und bleiben Sie über die Programmdetails auf dem Laufenden unter veeva.com/Summit.

Weitere Informationen

Vernetzen Sie sich mit Veeva auf LinkedIn: linkedin.com/company/veeva-systems

Folgen Sie @veeva_eu auf Twitter: twitter.com/veeva_eu

Liken Sie Veeva auf Facebook: facebook.com/veevasystems

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 850 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-K für den Zeitraum bis zum 31. Januar 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

1 Basierend auf internen Daten von Veeva HCP Pulse

2 Basierend auf internen Daten von Veeva HCP Pulse

3Die Pharmavertriebsmitarbeiter haben Probleme hier ist warum. BlueNovius. Mai 2018.

2020 Veeva Systems, Inc., Alle Rechte vorbehalten. Veeva und das Veeva-Logo sind Marken von Veeva Systems Inc.

Veeva Systems Inc. besitzt weitere eingetragene und nicht eingetragene Marken.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200423005312/de/

Contacts:

Roger Villareal

Veeva Systems

+1 925 264 8885

roger.villareal@veeva.com

Kiran May

Veeva Systems

+44-796-643-2912

kiran.may@veeva.com