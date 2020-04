München (ots) -Spannende Dokus. Experten-Talks. News-Podcasts. Oder richtiges Kinofür die Ohren: Mit FYEO startet heute Deutschlands neue großeAudio-Entertainment-Plattform. Die wichtigsten Hörerlebnisse imÜberblick:Was wäre, wenn Menschen Gefühle wie Jähzorn, Eifersucht und Neidloswerden könnten? Im aufwendig produzierten Audio-Blockbuster"MAKEL" präsentiert FYEO einen psychologischen Thriller, der sich umeine fiktive Forschungseinrichtung auf einer Nordseeinsel dreht. Dortwird an der "Chirurgie für den Geist" geforscht. Heike Makatschübernimmt eine der Hauptrollen in "MAKEL": "Dass es jetzt eineschauspielerisch ambitionierte Form des Hörspiels gibt, hat mich sehrinteressiert: Ich stehe zusammen mit den Schauspielkollegen in derKabine und erarbeite mit ihnen die Szenen. Wir arbeiten nicht mit allden Komponenten wie Kostüm, Kamera oder verschiedenen Einstellungen,sondern sehr konzentriert am Text. Das macht mir sehr viel Spaß",sagt die Schauspielerin. In weiteren Hauptrollen zu hören sind AliceDwyer, Peter Lohmeyer, Götz Schubert, Sabin Tambrea und StephanGrossmann.Ein weiterer Audio-Blockbuster mit Gänsehautgarantie ist "Lynn istnicht allein": Lynn, die beste Freundin von Olivia und Nika(gesprochen von den Jungstars Lea Zoë Voss und Kristin Alia Hunold)kommt bei einem Autounfall ums Leben. Völlig unvermittelt wird denFreundinnen von einem anonymen Absender Lynns altes Smartphonezugeschickt. Zuerst verwirrt, beginnen sie das Handy zu durchsuchenund stoßen auf immer mehr Ungereimtheiten...Investigativ und aktuell: Die Audio-Dokumentation "Deutsche Abgründe- Der NSU & der rechte Terror", produziert von der SüddeutschenZeitung, arbeitet die Ereignisse um den NationalsozialistischenUntergrund auf. Angehörige von Opfern kommen genauso zu Wort wiehochrangige Politikerinnen und Politiker sowie SZ-JournalistinAnnette Ramelsberger, die den Prozess über Jahre minutiös begleitethat. "Audio ist ein zunehmend wichtiger Kanal für denQualitätsjournalismus. Auch unsere Leser hören sich immer häufigerSZ-Podcasts an. Daher freut es uns, mit FYEO einen Partner gefundenzu haben, mit dem wir größer denken und mehrteilige, investigativeFormate entwickeln können", so Thomas Höfer, Chief Commercial Officerder Südwestdeutschen Medienholding (SWMH).In Deutschland sitzen ca. 65.000 Menschen hinter Gittern. BeimFYEO-Original "In Haft - Zu Gast hinter Gittern" verbrachte dasProduktionsteam viele Wochen in deutschen Gefängnissen, hat mitInsassen und Beschäftigten gesprochen und ihren Alltag dokumentiert.Es sind Geschichten aus dem Knast, in denen Dramatik auf Alltagtrifft.Kick auf die Ohren: Beim dpa-Format "Meine Liebe, mein Verein" gehtes um Menschen, für die Fußball viel mehr ist als nur ein Hobby. DieSendung für Fußballfans bietet exklusive und emotionale Hörminutenüber Vereinsliebe, die keine Grenzen kennt.Das ist FYEOFrei verfügbare Podcasts lassen sich auf FYEO, wie von anderen Appsgewohnt, ganz ohne Anmeldung und kostenlos direkt genießen.Zusätzlich bietet FYEO Premium dem Nutzer gegen eine monatlicheGebühr von 4,99 Euro "FYEO Originals": Diese Eigenproduktionen bietenHörerlebnisse auf dem nächsten Level. Ein besonderes Highlight sinddie einzigartigen Audio-Blockbuster-Formate - die Wiedergeburt desHörspiels im Geiste einer HBO-Serie. FYEO arbeitet dabei mit einemgroßen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiterenMedien-Partnern an der Entwicklung und Umsetzung dieser Originals.Zum Start der App bietet FYEO über 15 Eigenproduktionen in denunterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport -bis hin zu Thriller oder Horror.FYEO ist ab heute als App für iOS und Android downloadbar. Alleweiteren Infos unter www.fyeo.deBei Fragen:Sabine Segerer-Utz, Michael BennSenior PR ManagerComm. & PR Strategy, Digital & SalesProSiebenSat.1 TV DeutschlandTel.+49 89/9507-8921, -1188Sabine.Segerer@prosiebensat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51042/4578423