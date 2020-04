Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eurozone hat im April einen beispiellosen Kollaps in der Wirtschaftstätigkeit erlebt. Wegen der Pandemie stehen weite Teile der Wirtschaft still. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stürzte auf 13,5 Zähler von 29,7 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 26,0 Punkte vorhergesagt.

Das ist der mit Abstand tiefste Wert in der über 20-jährigen Umfragegeschichte. Während der globalen Finanzkrise war der Index im Februar 2009 auf 36,2 Punkte abgesackt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes fiel auf 33,6 Punkte von 44,5 im Vormonat. Das ist der niedrigste Stand seit 134 Monaten. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 39,3 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel auf das Rekordtief von 11,7 Punkte gegenüber 26,4 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 25,0 Punkte erwartet.

"Unser Model, das den Sammelindex mit dem BIP vergleicht, deutet darauf hin, dass das Eurozone-Wirtschaftswachstum im April um annähernd 7,5 Prozent auf Quartalsbasis gesunken ist", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "Da weite Teile der Wirtschaft auch in den nächsten Wochen von Betriebsschließungen zur Eindämmung von Covid-19 betroffen sein dürften, muss für das zweite Quartal 2020 mit dem stärksten Einbruch der Wirtschaftsleistung in der jüngsten Geschichte gerechnet werden."

Die Hoffnungen richteten sich momentan darauf, dass die allmähliche Lockerung der Eindämmungsmaßnahmen den Unternehmen aus der Schockstarre im April heraushilft, fügte Williamson hinzu. Um eine zweite Infektionswelle zu verhindern, dürften Fortschritte jedoch nur sehr langsam zu realisieren sein.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 04:21 ET (08:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.