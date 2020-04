DÜSSELDORF (dpa-AFX Broker) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Bertrandt von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 46 auf 42 Euro gesenkt. Das Geschäftsmodell des Ingenieur-Dienstleisters hänge nicht von den einzelnen Autoverkäufen ab und sei daher deutlich widerstandsfähiger in der Covid-19-Krise als das von produktionsrelevanten Zulieferern, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / CEST



