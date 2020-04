EQUITS GmbH: EQUI.TS GmbH (23.04.2020) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Herausforderndes Jahr - Guidance setzt auf H2/20DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Quartals-/Zwischenmitteilung EQUITS GmbH: EQUI.TS GmbH (23.04.2020) bestätigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom AG - Herausforderndes Jahr - Guidance setzt auf H2/2023.04.2020 / 10:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die COVID-19-Pandemie stürzt die globale Wirtschaft 2020 in eine massive Rezession, deren Ausmaß von der Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus abhängt. Gleichwohl ein vorsichtiges Hochfahren der Weltwirtschaft wird - weltweit getaktet und möglichst im globalen Geleitzug - geplant und ist besonders herausfordernd. Bilanziell gesund, setzt auch Viscom auf die Erholung, verzichtet auf ein scharfes Kostensenkungsprogramm und reduziert die Dividende. Vertriebliche Maßnahmen und Kostensenkungen im Q4/19 hatten mit einem Schlussspurt die Guidance 2019 erfüllt. Der Q4/19-Ordereingang war schwach.Trotz hoher Prognoseunsicherheit hat der Vorstand eine quantitative Guidance für 2020 beschlossen. Der Jahresumsatz soll EUR 65 - EUR 80 Mio. (> -9,7 % ggü. Vj.) erreichen und das 12/20-EBIT zwischen EUR -5,0 und +EUR +2,0 Mio. liegen.Es zeigen sich erste Erholungszeichen in Ost-Asien. Darüber hinaus läuft die Investitionswelle im Zusammenhang mit der Digitalisierung und Elektrifizierung der Pkw-Märkte (z.B. VW ID.3) bzw. der Industrie 4.0-Initiativen. Der Inspektionsbedarf bei Leistungselektronik, und zeitlich versetzt in der Batteriefertigung, wird sich spürbar ausweiten. Die Analysten haben ihre Schätzungen und den Zielkurs angepasst und raten weiter zu vorsichtigem Kauf.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reportsKontakt: Thomas J. SchießleEQUI.TS GmbH Am Schieferstein 3 60435 Frankfurt am Main GermanyT: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61www.equits.de23.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1028179 23.04.2020