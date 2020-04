Stadthagen (ots) - Aus den mehr als 100 Nachrichten, Berichten, und Kommentaren rund um das Thema Mobilität, die wir in der Woche wieder erwarten empfehlen wir besonders diese exklusiven Arbeiten unseres Autorenteams:- Am Sonntag berichtet Peter Schwerdtmann über sein Treffen mit einem alten Bekannten und neuem Antrieb, dem Volkswagen e-Up.- Montag befasst sich Walther Wuttke mit den Problemen beim "Stromtanken" in Deutschland.- Dienstag erinnert Frank Wald mit seinem Text "Fahrers Fehler" an die guten Tipps unserer Fahrlehrer.- Mittwoch berichtet Shawn Ciecko aus den USA über seine Erfahrung mit dem Riesen aus Wolfsburg, den Volkswagen Atlas Cross Sport.- Donnerstag steht der neueste Donnervogel auf dem Programm. Walther Wuttke fuhr den neuen Jaguar F-Type mit PS-Überschuss.- Freitag lässt Michael Kirchberger sich bestäuben beim Frühjahrsputz seines Blütenstaub sammelnden Reisemobils. Dazu kommen alle relevanten Nachrichten und Berichte aus der Mobilitäts-Branche - sieben Tage in der Woche und immer honorarfrei (s. AGB).Die Quelle: www.auto-medienportal.net (http://www.auto-medienportal.net). Einfach anklicken. Texte, Fotos, Video und Audio warten darauf, abgerufen zu werden. Das lässt sich übrigens auch als Automatik einrichten.Wenn Sie täglich per Newsletter über alle wichtigen Entwicklungen der Branche informiert sein wollen, bitten wir um eine Mail an newsroom@auto-medienportal.net (mailto:newsroom@auto-medienportal.net). Danach kommt der Newsletter nachmittags an sieben Tagen in der Woche auf Ihren Bildschirm.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988newsroom@auto-medienportal.netSchwerdtmann.ComEnzer Straße 8331655 StadthagenUnsere AGB: https://www.auto-medienportal.net/seiten/agbOriginal-Content von: Schwerdtmann.Com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/4578503