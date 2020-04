BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts der weltweiten Corona-Pandemie internationale Zusammenarbeit als "herausragend wichtig" bezeichnet. Es müsse gerade in dieser Krise die Zusammenarbeit mit Afrika verstärkt werden, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung im Deutschen Bundestag. Eine konkrete Zahl nannte sie nicht. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert vier Milliarden Euro, um Entwicklungsländer im Kampf gegen das Virus zu unterstützen.

Merkel betonte, die Einigung der G20-Staaten, den 77 ärmsten Ländern alle Zinszahlungen zu stunden, würde dort bereits helfen. Deutschland stehe auch finanziell hinter internationalen Initiativen wie der Impfstoff-Initiative CEPI. Auch bekräftigte sie die deutschen Zahlungen der Bundesrepublik zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und stellte sich damit erneut gegen US-Präsident Donald Trump, der die Zahlungen seines Landes gestoppt hatte. "Die WHO ist ein unverzichtbarer Partner und wir unterstützen sie in ihrem Mandat", so Merkel.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2020 04:37 ET (08:37 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.